Am 18. Spieltag der Fußball-Verbandsliga glückte dem SV Blau-Weiß Dölau ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Halle/MTU. Die 117 Besucher auf dem Sportplatz Dölau / haben am Montag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Bitterfeld-Wolfen mit 2:1 (1:0) knapp.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von René Rath vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Stefan Horlbog das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (37.). In der zweiten Halbzeit setzte Dölau noch einen drauf: In Minute 88 wurde das zweite Tor durch Theodor Luiz Rappsilber erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 18

SV Blau-Weiß Dölau mit 2:0 vorne – Minute 88

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Tim Hoffmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Bitterfeld-Wolfenern noch ein Tor zu verschaffen (90.+5). Der SV Blau-Weiß Dölau rutschte dennoch auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Burghardt (75. Schlegel), Redmann, Köhler, Gros, Prinzler, Horlbog (90. Hermann), Pultke, Rappsilber (89. Scheffler), Groß, Hensen

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Weimann, Schlegel (66. Potapenko), Hlynianyi, Bauer (66. Englich), Krüger (75. Savrii), Hoffmann, Krüger, Günther (66. Biriuk), Bark, Hadaschik

Tore: 1:0 Stefan Horlbog (37.), 2:0 Theodor Luiz Rappsilber (88.), 2:1 Tim Hoffmann (90.+5); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Sebastian Dähne; Zuschauer: 117