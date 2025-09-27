Der SV Blau-Weiß Dölau errang am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den FSV Barleben 1911 e. V..

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 60 Besuchern auf dem Sportplatz Dölau / geboten. Die Hallenser setzten sich knapp mit 2:1 (2:0) gegen die Gäste aus Barleben durch.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 35 Minuten schoss David Gros das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Arne Hensen den Ball ins Netz (39.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Toni Wasylyk den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für das Team aus Barleben erlangte (75.). Die Hallenser sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – FSV Barleben 1911 e. V.

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Kreideweiß (90. Geyer), Prinzler, Gros, Hensen, Giese, Groß, Köhler, Lippoldt (56. Rappsilber), Haensch (72. Grüneberg), Redmann (79. Pultke)

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Hauer, Jespersen, Priese (46. Gruner), Wasylyk, Fröhlich, Zander, Duda (77. Schäfer), Röhl (72. Magnus), Eichholz (65. Potyka), Pung (72. Laabs)

Tore: 1:0 David Gros (35.), 2:0 Arne Hensen (39.), 2:1 Toni Wasylyk (75.); Zuschauer: 60