Der SV Blau-Weiß Dölau errang am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 127 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den VfB Merseburg.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Mittwoch den 127 Besuchern auf dem Sportplatz Dölau / geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Merseburg mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Maximilian Faris Kamm Al Azzawe für Dölau traf und acht Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (53.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

Minute 60: SV Blau-Weiß Dölau führt mit zwei Toren

In Minute 60 fiel das letzte Tor der Partie. 15 Minuten nach Anpfiff gelang es Justin Kreideweiß, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu festigen (60.).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – VfB Merseburg

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Groß, Kreideweiß, A. Hensen, Haensch (88. Dragon), Redmann (82. Hermann), H. Hensen, Kamm Al Azzawe (61. Pultke), Lippoldt, Köhler, Prinzler

VfB Merseburg: Przigode – Wagner, Hillemann, Nicodemus, Dähne (61. Bierschenk), Taubert, Voigt, Berndt (64. Frühauf), Wagner, Knerler, Arndt (86. Erovic)

Tore: 1:0 Maximilian Faris Kamm Al Azzawe (53.), 2:0 Justin Kreideweiß (60.); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Benjamin Petri, Marcel Meier; Zuschauer: 127