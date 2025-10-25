Der SV Blau-Weiß Dölau errang am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 49 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den SV 1890 Westerhausen.

Halle/MTU. Die 49 Besucher auf dem Sportplatz Dölau / haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Westerhausen mit 3:1 (1:1) souverän.

Theodor Luiz Rappsilber (SV Blau-Weiß Dölau) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hallenser konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Hannes Lehmann der Torschütze (23.).

23. Minute SV Blau-Weiß Dölau gleichauf mit SV 1890 Westerhausen – 1:1

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau musste einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Dölaus Justin Kreideweiß konnte seinem Team in Minute 47 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

In Minute 68 fiel der finale Treffer der Partie. 23 Minuten nach der Pause gelang es Gedeon Groß, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 auszubauen (68.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV 1890 Westerhausen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Blau-Weiß Dölau beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Hallenser sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SV 1890 Westerhausen

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Gros, Prinzler (66. Kamm Al Azzawe), Lippoldt (46. Haensch), Hensen, Köhler, Kreideweiß, Groß (80. Burghardt), Giese, Redmann (46. Scheffler), Rappsilber (74. Grüneberg)

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Miranda Conceicao, Masur, Ribeiro De Oliveira, Brahmann (77. Gönülcan), Kale, Lehmann, Masaka, Dantas Caldas, Lehmann, Stender (68. Eckert)

Tore: 1:0 Theodor Luiz Rappsilber (8.), 1:1 Hannes Lehmann (23.), 2:1 Justin Kreideweiß (47.), 3:1 Gedeon Groß (68.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Nils Pilz, Frank Stehning; Zuschauer: 49