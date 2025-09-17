Dem SV Blau-Weiß Dölau gelang es am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den VfB Merseburg mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 127 Zuschauer waren live dabei.

Halle/MTU. Die 127 Besucher auf dem Sportplatz Dölau / haben am Mittwoch ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Merseburg mit 2:0 (0:0) souverän.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Maximilian Faris Kamm Al Azzawe für Dölau traf und acht Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (53.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

SV Blau-Weiß Dölau baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 60

Das letzte Tor der Partie fiel 15 Minuten nach der Pause, als Justin Kreideweiß den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (60.). Damit war der Triumph der Hallenser gesichert. Die Hallenser sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – VfB Merseburg

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – H. Hensen, Lippoldt, Köhler, A. Hensen, Prinzler, Groß, Kreideweiß, Haensch (88. Dragon), Kamm Al Azzawe (61. Pultke), Redmann (82. Hermann)

VfB Merseburg: Przigode – Wagner, Nicodemus, Knerler, Berndt (64. Frühauf), Arndt (86. Erovic), Taubert, Hillemann, Wagner, Dähne (61. Bierschenk), Voigt

Tore: 1:0 Maximilian Faris Kamm Al Azzawe (53.), 2:0 Justin Kreideweiß (60.); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Benjamin Petri, Marcel Meier; Zuschauer: 127