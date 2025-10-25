Am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich der SV Blau-Weiß Dölau vor 49 Fußballfans über einen soliden 3:1 (1:1)-Erfolg gegen den SV 1890 Westerhausen freuen.

Halle/MTU. Die 49 Besucher auf dem Sportplatz Dölau / haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Westerhausen mit 3:1 (1:1) souverän.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Theodor Luiz Rappsilber für Dölau traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Hannes Lehmann (23.) erzielt wurde.

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau musste einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Dölaus Justin Kreideweiß konnte seinem Team in Minute 47 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

23 Minuten nach der Pause konnte Gedeon Groß (Dölau) den Ball über die Linie bringen (68.). Mit 3:1 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV 1890 Westerhausen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Blau-Weiß Dölau beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Hallenser haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SV 1890 Westerhausen

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Lippoldt (46. Haensch), Redmann (46. Scheffler), Köhler, Giese, Kreideweiß, Groß (80. Burghardt), Hensen, Gros, Prinzler (66. Kamm Al Azzawe), Rappsilber (74. Grüneberg)

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Lehmann, Miranda Conceicao, Masur, Dantas Caldas, Kale, Ribeiro De Oliveira, Brahmann (77. Gönülcan), Masaka, Stender (68. Eckert), Lehmann

Tore: 1:0 Theodor Luiz Rappsilber (8.), 1:1 Hannes Lehmann (23.), 2:1 Justin Kreideweiß (47.), 3:1 Gedeon Groß (68.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Nils Pilz, Frank Stehning; Zuschauer: 49