Der SV Blau-Weiß Dölau errang am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (2:0)-Erfolg gegen den FSV Barleben 1911 e. V..

Halle/MTU. Die 60 Besucher auf dem Sportplatz Dölau / haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Barleben mit 2:1 (2:0) knapp.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 35 Minuten schoss David Gros das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Arne Hensen (39.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

30 Minuten nach der Pause konnte Toni Wasylyk (Barleben) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Barleben erzielen (75.). Der SV Blau-Weiß Dölau hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – FSV Barleben 1911 e. V.

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Hensen, Groß, Kreideweiß (90. Geyer), Giese, Lippoldt (56. Rappsilber), Gros, Prinzler, Redmann (79. Pultke), Haensch (72. Grüneberg), Köhler

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Jespersen, Duda (77. Schäfer), Wasylyk, Röhl (72. Magnus), Eichholz (65. Potyka), Zander, Fröhlich, Priese (46. Gruner), Hauer, Pung (72. Laabs)

Tore: 1:0 David Gros (35.), 2:0 Arne Hensen (39.), 2:1 Toni Wasylyk (75.); Zuschauer: 60