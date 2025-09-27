Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga gelang dem SV Blau-Weiß Dölau ein 2:1 (2:0)-Triumph über den FSV Barleben 1911 e. V..

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 60 Besuchern auf dem Sportplatz Dölau / geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Barleben mit 2:1 (2:0) knapp überlegen.

David Gros (SV Blau-Weiß Dölau) netzte nach 35 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Arne Hensen (39.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

2:0 Vorsprung für SV Blau-Weiß Dölau – 39. Minute

30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Toni Wasylyk (Barleben) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Barleben erzielen (75.). Die Hallenser haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – FSV Barleben 1911 e. V.

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Hensen, Kreideweiß (90. Geyer), Prinzler, Lippoldt (56. Rappsilber), Groß, Redmann (79. Pultke), Haensch (72. Grüneberg), Köhler, Gros, Giese

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Röhl (72. Magnus), Fröhlich, Jespersen, Priese (46. Gruner), Hauer, Zander, Wasylyk, Duda (77. Schäfer), Pung (72. Laabs), Eichholz (65. Potyka)

Tore: 1:0 David Gros (35.), 2:0 Arne Hensen (39.), 2:1 Toni Wasylyk (75.); Zuschauer: 60