Halle/MTU. Die 127 Besucher auf dem Sportplatz Dölau / haben am Mittwoch ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Merseburg mit 2:0 (0:0) souverän.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Maximilian Faris Kamm Al Azzawe (SV Blau-Weiß Dölau) netzte in der 8. Minute der zweiten Spielhälfte (53.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

60. Minute: SV Blau-Weiß Dölau mit 2:0 Vorsprung

15 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Justin Kreideweiß (Dölau) den Ball über die Linie bringen (60.). Mit 2:0 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – VfB Merseburg

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – A. Hensen, H. Hensen, Kreideweiß, Redmann (82. Hermann), Lippoldt, Kamm Al Azzawe (61. Pultke), Köhler, Groß, Haensch (88. Dragon), Prinzler

VfB Merseburg: Przigode – Berndt (64. Frühauf), Taubert, Arndt (86. Erovic), Nicodemus, Voigt, Hillemann, Wagner, Knerler, Wagner, Dähne (61. Bierschenk)

Tore: 1:0 Maximilian Faris Kamm Al Azzawe (53.), 2:0 Justin Kreideweiß (60.); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Benjamin Petri, Marcel Meier; Zuschauer: 127