Eine Niederlage für den SV Blau-Weiß Dölau besiegelte den 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die SV Fortuna Magdeburg mit 1:2 (0:2).

Halle/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für René Rath. Der Trainer von Dölau musste sein Team bei einer 1:2 (0:2)-Niederlage gegen Magdeburg beobachten.

Ali Maarouf (SV Fortuna Magdeburg) netzte 16 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 41 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Maarouf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

41. Minute: SV Blau-Weiß Dölau mit 0:2 im Rückstand

30 Minuten nach der Pause konnte Justin Kreideweiß (Dölau) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Dölau erzielen (75.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Blau-Weiß Dölau wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SV Fortuna Magdeburg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Blau-Weiß Dölau rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SV Fortuna Magdeburg

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – H. Hensen (61. Redmann), Lippoldt (46. A. O. Haensch), Prinzler, Grüneberg (46. Giese), A. Hensen, Gros, Pultke (75. Burghardt), Köhler, Kreideweiß, Groß

SV Fortuna Magdeburg: Watanabe – Pide, Karow (82. Steinbach), Thon (82. Flentje), Lange, Maarouf (86. Kovkrak), Riemann (82. Valle Pousa), Rudolph, Weidemeier, Sturm, Domitz

Tore: 0:1 Ali Maarouf (16.), 0:2 Ali Maarouf (41.), 1:2 Justin Kreideweiß (75.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Daniel König, Philipp Haacke; Zuschauer: 71