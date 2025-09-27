Dem SV Blau-Weiß Zorbau gelang es am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, die SV Fortuna Magdeburg mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 78 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Zorbau/MTU. Die 78 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Zorbauer besiegten das Team aus Magdeburg mit 3:0 (1:0) souverän.

Nach gerade einmal 13 Minuten schoss Kevin Neuhaus das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Kurz vor der Pause musste der Schiedsrichter intervenieren. Die SV Fortuna Magdeburg musste einmal Gelb hinnehmen (41.). Die Zorbauer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Oleksandr Maier der Torschütze (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

Minute 49: SV Blau-Weiß Zorbau mit 2:0 Vorsprung

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Zorbau musste einmal Gelb hinnehmen.

In Minute 77 fiel der finale Treffer der Partie. 32 Minuten nach der Pause gelang es Aaron Sothen, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 auszubauen (77.). Die Zorbauer haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SV Fortuna Magdeburg

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Omerovic, Engl (71. Souvatzoglou), Hatim, Neuhaus (80. Gomes Da Silva), Beer, Maier (71. De Pinho Gomes), Sothen (80. Stelmak), B. Strauchmann, Bondarenko (82. Jose Malu), Tsipi

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Kovkrak (56. Schüler), Pide, Halilaj (60. Sturm), Domitz, Weidemeier, Ehrenberg, Rudolph (73. Rexhepi), Halilaj (82. Riemann), Lange, Megel

Tore: 1:0 Kevin Neuhaus (13.), 2:0 Oleksandr Maier (49.), 3:0 Aaron Sothen (77.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Reinhard Franke, Christian Petzka; Zuschauer: 78