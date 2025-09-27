Der SV Blau-Weiß Zorbau erzielte am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 78 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die SV Fortuna Magdeburg.

Zorbau/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans auf dem Sportplatz eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Zorbauer gewannen souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Kontrahenten aus Magdeburg.

Kevin Neuhaus (SV Blau-Weiß Zorbau) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg kassierte einmal Gelb (41.). Das zweite Tor konnten die Zorbauer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Oleksandr Maier den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

SV Blau-Weiß Zorbau baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 49

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der SV Blau-Weiß Zorbau musste einmal Gelb hinnehmen.

In Minute 77 fiel der finale Treffer der Partie. 32 Minuten nach der Pause gelang es Aaron Sothen, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu erweitern (77.). Der SV Blau-Weiß Zorbau sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SV Fortuna Magdeburg

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Hatim, Maier (71. De Pinho Gomes), Omerovic, Bondarenko (82. Jose Malu), Neuhaus (80. Gomes Da Silva), B. Strauchmann, Sothen (80. Stelmak), Beer, Engl (71. Souvatzoglou), Tsipi

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Ehrenberg, Rudolph (73. Rexhepi), Kovkrak (56. Schüler), Pide, Domitz, Halilaj (82. Riemann), Megel, Lange, Weidemeier, Halilaj (60. Sturm)

Tore: 1:0 Kevin Neuhaus (13.), 2:0 Oleksandr Maier (49.), 3:0 Aaron Sothen (77.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Reinhard Franke, Christian Petzka; Zuschauer: 78