Zorbau/MTU. Am Samstag haben sich der SV Blau-Weiß Zorbau und der FSV Barleben 1911 e. V. ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Franz Unger (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Zorbauer (40.). Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Nikita Bondarenko das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (53.). Die Zorbauer konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Jamil Pepito Zander der Torschütze (57.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 12

Minute 57 SV Blau-Weiß Zorbau und FSV Barleben 1911 e. V. im Gleichstand – 1:1

Das finale Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Pause, als Aaron Sothen den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Zorbau sicherte (78.). Die Zorbauer sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – FSV Barleben 1911 e. V.

SV Blau-Weiß Zorbau: R. Strauchmann – Bondarenko, Sothen, Tsipi (67. N. Neuhaus), Omerovic (60. K. Neuhaus), Seidel, Souvatzoglou, Engl (78. Stelmak), B. Strauchmann, Maier, De Pinho Gomes (90. Jose Malu)

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Magnus (63. Koch), Priese, Zander, Pung, Hauer, Duda (82. Fröhlich), Klajdi (73. Hauer), Jespersen (82. Schäfer), Gruner, Wasylyk

Tore: 1:0 Nikita Bondarenko (53.), 1:1 Jamil Pepito Zander (57.), 2:1 Aaron Sothen (78.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Arian Hamzehian, Nick Moßig; Zuschauer: 101