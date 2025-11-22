Der SV Blau-Weiß Zorbau sicherte sich am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (0:0)-Erfolg gegen den FSV Barleben 1911 e. V..

Zorbau/MTU. Am Samstag haben sich der SV Blau-Weiß Zorbau und der FSV Barleben 1911 e. V. ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Franz Unger (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Zorbauer (40.). Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst angepfiffen, als Nikita Bondarenko für Zorbau traf und acht Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (53.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Jamil Pepito Zander den Ball ins Netz (57.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 12

SV Blau-Weiß Zorbau Kopf an Kopf mit FSV Barleben 1911 e. V. – 1:1 in Minute 57

In Minute 78 fiel das letzte Tor der Partie. 33 Minuten nach Anpfiff gelang es Aaron Sothen, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Zorbauer Mannschaft den Sieg zu verschaffen (78.). Die Zorbauer haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – FSV Barleben 1911 e. V.

SV Blau-Weiß Zorbau: R. Strauchmann – Omerovic (60. K. Neuhaus), De Pinho Gomes (90. Jose Malu), Souvatzoglou, Engl (78. Stelmak), B. Strauchmann, Tsipi (67. N. Neuhaus), Sothen, Bondarenko, Maier, Seidel

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Pung, Duda (82. Fröhlich), Magnus (63. Koch), Hauer, Zander, Wasylyk, Gruner, Jespersen (82. Schäfer), Priese, Klajdi (73. Hauer)

Tore: 1:0 Nikita Bondarenko (53.), 1:1 Jamil Pepito Zander (57.), 2:1 Aaron Sothen (78.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Arian Hamzehian, Nick Moßig; Zuschauer: 101