Der SV Blau-Weiß Zorbau erzielte am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 78 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die SV Fortuna Magdeburg.

Zorbau/MTU. Die 78 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Zorbauer schlugen das Team aus Magdeburg mit 3:0 (1:0) souverän.

Kevin Neuhaus (SV Blau-Weiß Zorbau) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Kurz vor der Pause musste der Schiedsrichter handeln. Die SV Fortuna Magdeburg kassierte einmal Gelb (41.). Das zweite Tor konnten die Zorbauer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Oleksandr Maier den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

SV Blau-Weiß Zorbau führt nach 49 Minuten 2:0

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der SV Blau-Weiß Zorbau steckte einmal Gelb ein.

32 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Aaron Sothen (Zorbau) den Ball über die Linie bringen (77.). Mit 3:0 gingen die Zorbauer als Sieger vom Platz. Der SV Blau-Weiß Zorbau sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SV Fortuna Magdeburg

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Beer, Engl (71. Souvatzoglou), Bondarenko (82. Jose Malu), Tsipi, Hatim, B. Strauchmann, Maier (71. De Pinho Gomes), Omerovic, Sothen (80. Stelmak), Neuhaus (80. Gomes Da Silva)

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Rudolph (73. Rexhepi), Ehrenberg, Halilaj (82. Riemann), Kovkrak (56. Schüler), Halilaj (60. Sturm), Pide, Lange, Domitz, Megel, Weidemeier

Tore: 1:0 Kevin Neuhaus (13.), 2:0 Oleksandr Maier (49.), 3:0 Aaron Sothen (77.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Reinhard Franke, Christian Petzka; Zuschauer: 78