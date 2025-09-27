Der SV Blau-Weiß Zorbau erzielte am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 78 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die SV Fortuna Magdeburg.

Zorbau/MTU. Die 78 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Zorbauer besiegten die Gäste aus Magdeburg mit 3:0 (1:0) souverän.

In Minute 13 schoss Kevin Neuhaus das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg kassierte einmal Gelb (41.). Die Zorbauer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Oleksandr Maier der Torschütze (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

Minute 49: SV Blau-Weiß Zorbau mit 2:0 Vorsprung

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Zorbau steckte einmal Gelb ein.

32 Minuten nach der Pause konnte Aaron Sothen (Zorbau) den Ball über die Linie bringen (77.). Mit 3:0 gingen die Zorbauer als Sieger vom Platz. Die Zorbauer sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SV Fortuna Magdeburg

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Maier (71. De Pinho Gomes), Hatim, B. Strauchmann, Engl (71. Souvatzoglou), Neuhaus (80. Gomes Da Silva), Sothen (80. Stelmak), Omerovic, Beer, Tsipi, Bondarenko (82. Jose Malu)

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Pide, Kovkrak (56. Schüler), Halilaj (82. Riemann), Megel, Lange, Weidemeier, Halilaj (60. Sturm), Ehrenberg, Rudolph (73. Rexhepi), Domitz

Tore: 1:0 Kevin Neuhaus (13.), 2:0 Oleksandr Maier (49.), 3:0 Aaron Sothen (77.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Reinhard Franke, Christian Petzka; Zuschauer: 78