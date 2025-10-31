Der SV Blau-Weiß Zorbau hatte am Freitag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga-Partie gegen den VfB Merseburg mit 1:4 (0:2).

Zorbau/MTU. Vor 146 Zuschauern hat sich das Team von Rüdiger Hoppe mit 1:4 (0:2) gegen Merseburg eine Niederlage eingestehen müssen.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Alexander Lück (Thale) eine Rote Karte an die Zorbauer (7.). Das Team aus Zorbau musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Danny Wagner (VfB Merseburg) netzte 20 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zum wiederholten Male zur Tat schreiten. Der VfB Merseburg kassierte jetzt einmal Gelb (23.). Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Lauris Voigt den Ball ins Netz (35.).

SV Blau-Weiß Zorbau liegt 0:2 zurück – Minute 35

In der 54. Minute griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Zorbau steckte jetzt einmal Gelb ein.Es lief nicht gut für den SV Blau-Weiß Zorbau. In Minute 70 gelang es Spieler Nummer 6 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Danny Wagner traf für Merseburg in Minute 82. Spielstand 3:1 für den VfB Merseburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

In den letzten Minuten versuchten die Merseburger durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Auf der Gastseite sprang Moritz Kothe für Tim Knerler ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Am Ende des Duells sollte es dem VfB Merseburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Moritz Kothe den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 festigte (90.+1). Damit war der Sieg der Merseburger entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – VfB Merseburg

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – K. Neuhaus (81. De Pinho Gomes), Beer, Omerovic (68. Maier), Sothen, N. Neuhaus, Seidel, Bondarenko, Tsipi (75. Engl), Souvatzoglou, Hatim

VfB Merseburg: Przigode – Erovic (66. Frühauf), Knerler (84. Kothe), Hillemann, Korngiebel, Wagner, Bierschenk (46. Dähne), Wagner, Voigt (90. Mittler), Nicodemus, Arndt (58. Berndt)

Tore: 0:1 Danny Wagner (20.), 0:2 Lauris Voigt (35.), 1:2 Niklas Neuhaus (70.), 1:3 Danny Wagner (82.), 1:4 Moritz Kothe (90.+1); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Friedrich Lorenz, Moritz Winter; Zuschauer: 146