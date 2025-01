Einen 1:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den SC Bernburg heimste der SV Dessau 05 am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SV Dessau 05 und SC Bernburg mit einem torarmen 1:0 (0:0). 103 Fußballfans waren im Stadion am Schillerpark live dabei.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Halbzeit nicht besser aus. Doch dann brachte Branden Garrett Stelmak via Strafstoß den Gastgeber in Führung (73.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 – SC Bernburg

SV Dessau 05: Ulubay – Berndt (55. Werthmann), Horvath, Barabasch, Mieth, Pratsch, Erdmann, Schultz (66. Lange), Girke, Schneider, Stelmak (90. Römer)

SC Bernburg: Schneider – Chidera, Hartmann, Fahland, Taiwo (83. Linse), Preuss (19. Lange), Tsipi, Krishteyn (46. Dreier), Berishaj (46. Riechert), Lange, Streithoff

Tore: 1:0 Branden Garrett Stelmak (73.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Christopher Bethke, Steffen Look; Zuschauer: 103