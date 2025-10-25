Für den SV Dessau 05 endete der 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 0:1 (0:0).

Dessau-Roßlau/MTU. Im Stadion am Schillerpark haben 215 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem SV Dessau 05 und dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:0). Schiedsrichter Toni Pulst (Leipzig) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt elf Karten inklusive drei Platzverweise kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel blieben alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch plötzlich wurde es noch einmal spannend: In der fünften Minute der Nachspielzeit brachte Illia Hlynianyi die Gäste in Führung (95.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

Der SV Dessau 05 rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SV Dessau 05: Becker – Pratsch, Barabasch, Erdmann (66. Werthmann), Zoblofsky, Pälchen (81. Schultz), Horvath, Baumgart (66. Von Zansen), Sparfeld, Biriuk, Mieth (90. Thomas)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Bauer, Ehrhardt, Gründling, Böhme, Born (77. Elflein), Hlynianyi, Litzenberg, Hadaschik, Bark (52. Galushyn), Ludwig (63. Sumka)

Tore: 0:1 Illia Hlynianyi (90.+5); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Christopher Große, Stefan Cordes; Zuschauer: 215