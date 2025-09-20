Für den SV Eintracht Emseloh endete der 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 2:3 (0:2).

Allstedt/MTU. Am Samstag haben sich der SV Eintracht Emseloh und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (0:2).

Tim Hoffmann traf für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen in Minute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Bitterfeld-Wolfener waren aber noch nicht fertig: In Minute 41 wurde das zweite Tor durch Sebastian Bark erzielt.

41. Minute: SV Eintracht Emseloh liegt 0:2 zurück

In der 63. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Emseloh steckte einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Rostislav Senft/Emseloh (74.), gefolgt von Maikleint Petrai (SV Eintracht Emseloh) in Minute 85. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Georg Böhme den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Bitterfeld-Wolfen sicherte (90.). In Spielminute 93 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Eintracht Emseloh rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Stache (60. Vrba), Schüt (76. Stamm), A. Aljindo, Shevtsov, Polívka, Molochko (60. Petrai), Bozhok (60. Senft), J. T. Aljindo, Schmidt (76. Heimur), Cibulka

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Böhme, Hlynianyi (90. Galushyn), Litzenberg, Hadaschik (73. Ludwig), Elflein, Hoffmann, Weimann (36. Mertes), Bauer, Bark, Potapenko (79. Sumka)

Tore: 0:1 Tim Hoffmann (15.), 0:2 Sebastian Bark (41.), 1:2 Rostislav Senft (74.), 2:2 Maikleint Petrai (85.), 2:3 Georg Böhme (90.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Maik Wiezoreck, Reinhard Franke; Zuschauer: 73