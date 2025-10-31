Am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga gelang der SV Fortuna Magdeburg ein 2:1 (1:1)-Heimsieg über den BSV Halle-Ammendorf.

Magdeburg/MTU. In einer überraschenden Wende hat die SV Fortuna Magdeburg nach einem klaren Rückstand den BSV Halle-Ammendorf mit einem 2:1 (1:1) bezwungen.

Bevor das erste Tor fiel, zückte eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Magdeburger (16., 20.). Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Laurenz Hoffmann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Fabian Karow den Ball ins Netz (34.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Benedikt Megel wurde für Malte Domitz eingesetzt und Patrick Thon für Phillip Leonard Rudolph. Auf der Gastseite räumten Dmytro Piven für Max Matthias Kowalski und Dominic Winkler für Lennart Klein den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In der 55. Minute musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Die SV Fortuna Magdeburg steckte noch einmal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Bleon Rexhepi den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Magdeburg sicherte (90.). In Spielminute 90 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – BSV Halle-Ammendorf

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Lange, Steinbach (70. Rexhepi), Riemann, Ehrenberg, Pide, Sturm (81. Bimenyimana), Rudolph (53. Thon), Kauka, Karow (60. Kovkrak), Domitz (46. Megel)

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Schmitz, Hoffmann, Schubert (85. Piontek), Englich, Niesel, Pannier, Dabel, Winkler (81. Klein), Hotopp, Piven (46. Kowalski)

Tore: 0:1 Laurenz Hoffmann (30.), 1:1 Fabian Karow (34.), 2:1 Bleon Rexhepi (90.); Zuschauer: 110