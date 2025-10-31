Einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den BSV Halle-Ammendorf heimste die SV Fortuna Magdeburg am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Magdeburg/MTU. Magdeburg – Halle-Ammendorf: Nachdem die SV Fortuna Magdeburg an diesem Freitag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (1:1).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Magdeburger (16., 20.). Laurenz Hoffmann (BSV Halle-Ammendorf) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Fabian Karow den Ball ins Netz (34.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

SV Fortuna Magdeburg Kopf an Kopf mit BSV Halle-Ammendorf – 1:1 in Minute 34

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Benedikt Megel wurde für Malte Domitz eingesetzt und Patrick Thon für Phillip Leonard Rudolph. Auf der Gastseite räumten Dmytro Piven für Max Matthias Kowalski und Dominic Winkler für Lennart Klein den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In der 55. Minute musste der Schiedsrichter wieder handeln. Die SV Fortuna Magdeburg musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In der allerletzten Minute konnte Bleon Rexhepi (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Magdeburger Mannschaft erzielen (90.). In Spielminute 90 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – BSV Halle-Ammendorf

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Sturm (81. Bimenyimana), Riemann, Pide, Karow (60. Kovkrak), Steinbach (70. Rexhepi), Kauka, Ehrenberg, Lange, Rudolph (53. Thon), Domitz (46. Megel)

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Niesel, Pannier, Piven (46. Kowalski), Schubert (85. Piontek), Hoffmann, Winkler (81. Klein), Schmitz, Englich, Dabel, Hotopp

Tore: 0:1 Laurenz Hoffmann (30.), 1:1 Fabian Karow (34.), 2:1 Bleon Rexhepi (90.); Zuschauer: 110