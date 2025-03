Am 22 Spieltag der Fußball-Verbandsliga glückte der SV Fortuna Magdeburg ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über den SSV 80 Gardelegen.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Dirk Hannemann, als Charlie Schüler für Magdeburg traf und nach einer ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 43 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Gardelegener revanchieren: In Minute 65 wurde das Gegentor durch Hannes Schreiber erzielt.

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 22

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Pierre Stephan Gnaka den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Magdeburg sicherte (83.).

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SSV 80 Gardelegen

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Maarouf, Weidemeier (81. Fedchenko), Gnaka (85. Bimenyimana), Thon, Halilaj (73. Steinbach), Kovkrak (73. Domitz), Pide, Schüler (81. Gerwien), Valle Pousa, Lange

SSV 80 Gardelegen: Räcke – Beck, Scheinert, Haak, Helmuth, Berezovskyi (61. Melek), Schreiber, Scheinert, Fehse, Kohlhas, Schönfeld

Tore: 1:0 Charlie Schüler (43.), 1:1 Hannes Schreiber (65.), 2:1 Pierre Stephan Gnaka (83.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Benjamin Petri, Celina Merkelbach; Zuschauer: 72