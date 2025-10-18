Am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich die SV Fortuna Magdeburg vor 48 Fußballfans über einen soliden 3:1 (0:1)-Sieg gegen den SV Eintracht Emseloh freuen.

Magdeburg/MTU. Magdeburg – Emseloh: Nachdem die SV Fortuna Magdeburg an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 3:1 (0:1).

Gleich nach Anpfiff schoss Rostislav Senft das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (9.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Magdeburger revanchieren: In Minute 77 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Malte Domitz erzielt.

SV Fortuna Magdeburg Kopf an Kopf mit SV Eintracht Emseloh – 1:1 in Minute 77

Unentschieden. Magdeburgs Arne Otto Gerstner konnte seinem Team in Minute 82 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Ali Maarouf den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (90.). Damit war der Erfolg der Magdeburger gesichert. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV Eintracht Emseloh

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Domitz, Gerstner, Sturm (78. Maarouf), Riemann, Gerwien (37. Ehrenberg), Kauka, Rudolph, Steinbach (87. Weidemeier), Pide (78. Bimenyimana), Halilaj (54. Kovkrak)

SV Eintracht Emseloh: Franke – Bozhok, Heimur, Aljindo, Shevtsov, Stache, Cibulka, Schmidt (85. Vrba), Polívka, Aljindo, Senft (63. Molochko)

Tore: 0:1 Rostislav Senft (9.), 1:1 Malte Domitz (77.), 2:1 Arne Otto Gerstner (82.), 3:1 Ali Maarouf (90.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Daniel König, Nils Schäfer; Zuschauer: 48