Magdeburg/MTU. Die 100 Besucher auf dem Stadion Schöppensteg Platz2 haben am Dienstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger besiegten das Team aus Bernburg mit 3:1 (1:0) souverän.

Joshua Jörg Karl Dieter Steinbach (SV Fortuna Magdeburg) netzte nach 32 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg steckte einmal Gelb ein (56.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Bernburger revanchieren: In Minute 63 wurde das Gegentor durch Nils Erik Fahland erzielt.

Minute 63 SV Fortuna Magdeburg und SC Bernburg im Gleichstand – 1:1

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SC Bernburg musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Magdeburgs Charlie Schüler konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.03.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 18

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Oleksandr Fedchenko (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 3:1 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. Die SV Fortuna Magdeburg rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SC Bernburg

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Lange, Gnaka (63. Valle Pousa), Megel, Weidemeier (71. Thon), Kauka, Pide, Schüler (88. Kovkrak), Steinbach (86. Fadjinou), Domitz, Gerwien (77. Fedchenko)

SC Bernburg: Schneider – Hartmann, Homazau (46. Fahland), Raeck, Lange, Giemsa, Tsipi (73. Berishaj), Krishteyn, Chidera, Strobach (77. Bichtemann), Taiwo

Tore: 1:0 Joshua Jörg Karl Dieter Steinbach (32.), 1:1 Nils Erik Fahland (63.), 2:1 Charlie Schüler (80.), 3:1 Oleksandr Fedchenko (86.); Schiedsrichter: Steven Hebbe (Michendorf); Assistenten: Sebastian Rother, Florian Kutzner; Zuschauer: 100