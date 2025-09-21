Die SV Fortuna Magdeburg erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 102 Fußballfans einen klaren 3:1 (2:1)-Sieg gegen den SC Bernburg.

Magdeburg/MTU. Magdeburg – Bernburg: Nachdem die SV Fortuna Magdeburg an diesem Sonntag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und erkämpfte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (2:1).

Dustin Strobach traf für den SC Bernburg in Minute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Drilon Halilaj den Ball ins Netz (26.).

26. Minute SV Fortuna Magdeburg auf Augenhöhe mit SC Bernburg – 1:1

Unentschieden. Magdeburgs Nils Lange konnte seinem Team in Minute 38 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

In Minute 58 fiel das letzte Tor der Partie. 13 Minuten nach der Pause gelang es Albert Halilaj, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 auszubauen (58.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SC Bernburg

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Kauka (81. Ehrenberg), A. Halilaj (65. Steinbach), Lange, Domitz, D. Halilaj (65. Valle Pousa), Pide, Megel, Kovkrak, Weidemeier, Gerstner (81. Sturm)

SC Bernburg: Schneider – Hilmer (78. Heute), Raeck, Schmidt (50. Staat), Fahland, Lange, Schauer, Binkau (46. Lange), Heitzmann, Strobach, Krüger

Tore: 0:1 Dustin Strobach (17.), 1:1 Drilon Halilaj (26.), 2:1 Nils Lange (38.), 3:1 Albert Halilaj (58.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Moritz Winter, David Kawitzke; Zuschauer: 102