Der SV Fortuna Magdeburg gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den SV Eintracht Emseloh mit 3:1 (0:1) zu besiegen. 48 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Magdeburg/MTU. Im Spiel zwischen Magdeburg und Emseloh am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:1 (0:1)-Sieg für das Team aus Magdeburg.

Rostislav Senft (SV Eintracht Emseloh) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Magdeburger revanchieren: In Minute 77 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Malte Domitz erzielt.

1:1 Ausgleich im Spiel SV Fortuna Magdeburg gegen SV Eintracht Emseloh – 77. Minute

Unentschieden. Magdeburgs Arne Otto Gerstner konnte seinem Team in Minute 82 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

In der 90. Minute gelang es Ali Maarouf, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu festigen (90.). Die SV Fortuna Magdeburg hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV Eintracht Emseloh

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Sturm (78. Maarouf), Gerwien (37. Ehrenberg), Kauka, Gerstner, Domitz, Riemann, Halilaj (54. Kovkrak), Rudolph, Steinbach (87. Weidemeier), Pide (78. Bimenyimana)

SV Eintracht Emseloh: Franke – Cibulka, Heimur, Aljindo, Stache, Schmidt (85. Vrba), Bozhok, Polívka, Aljindo, Senft (63. Molochko), Shevtsov

Tore: 0:1 Rostislav Senft (9.), 1:1 Malte Domitz (77.), 2:1 Arne Otto Gerstner (82.), 3:1 Ali Maarouf (90.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Daniel König, Nils Schäfer; Zuschauer: 48