Der SV Fortuna Magdeburg glückte es am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den SC Bernburg mit 3:1 (2:1) zu besiegen. 102 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Magdeburg/MTU. Im Spiel zwischen Magdeburg und Bernburg am vergangenen Sonntag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:1 (2:1)-Sieg für das Team aus Magdeburg.

In Minute 17 schoss Dustin Strobach das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Drilon Halilaj (26.) erzielt wurde.

SV Fortuna Magdeburg und SC Bernburg – 1:1 in Minute 26

Unentschieden. Magdeburgs Nils Lange konnte seinem Team in Minute 38 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

13 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Albert Halilaj (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (58.). Mit 3:1 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SC Bernburg

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – A. Halilaj (65. Steinbach), Megel, Kauka (81. Ehrenberg), Pide, D. Halilaj (65. Valle Pousa), Domitz, Gerstner (81. Sturm), Weidemeier, Kovkrak, Lange

SC Bernburg: Schneider – Krüger, Binkau (46. Lange), Schmidt (50. Staat), Fahland, Schauer, Hilmer (78. Heute), Lange, Strobach, Raeck, Heitzmann

Tore: 0:1 Dustin Strobach (17.), 1:1 Drilon Halilaj (26.), 2:1 Nils Lange (38.), 3:1 Albert Halilaj (58.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Moritz Winter, David Kawitzke; Zuschauer: 102