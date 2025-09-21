Die SV Fortuna Magdeburg erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 102 Zuschauern einen klaren 3:1 (2:1)-Sieg gegen den SC Bernburg.

Magdeburg/MTU. Im Spiel zwischen Magdeburg und Bernburg am vergangenen Sonntag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:1 (2:1)-Sieg für die Gastgeber.

Dustin Strobach traf für den SC Bernburg in Spielminute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Drilon Halilaj (26.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel SV Fortuna Magdeburg gegen SC Bernburg – Minute 26

Unentschieden. Magdeburgs Nils Lange konnte seinem Team in Minute 38 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

13 Minuten nach der Pause konnte Albert Halilaj (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (58.). Mit 3:1 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SC Bernburg

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Pide, Lange, A. Halilaj (65. Steinbach), Kauka (81. Ehrenberg), Megel, Gerstner (81. Sturm), Domitz, Weidemeier, D. Halilaj (65. Valle Pousa), Kovkrak

SC Bernburg: Schneider – Schmidt (50. Staat), Krüger, Raeck, Lange, Fahland, Hilmer (78. Heute), Heitzmann, Binkau (46. Lange), Strobach, Schauer

Tore: 0:1 Dustin Strobach (17.), 1:1 Drilon Halilaj (26.), 2:1 Nils Lange (38.), 3:1 Albert Halilaj (58.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Moritz Winter, David Kawitzke; Zuschauer: 102