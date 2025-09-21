Am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich die SV Fortuna Magdeburg vor 102 Fußballfans über einen soliden 3:1 (2:1)-Erfolg gegen den SC Bernburg freuen.

Magdeburg/MTU. Magdeburg – Bernburg: Nachdem die SV Fortuna Magdeburg an diesem Sonntag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 3:1 (2:1).

Dustin Strobach (SC Bernburg) netzte 17 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Drilon Halilaj (26.) erzielt wurde.

SV Fortuna Magdeburg und SC Bernburg – 1:1 in Minute 26

Unentschieden. Magdeburgs Nils Lange konnte seinem Team in Minute 38 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

13 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Albert Halilaj (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (58.). Mit 3:1 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SC Bernburg

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Megel, Pide, A. Halilaj (65. Steinbach), Gerstner (81. Sturm), Lange, Kauka (81. Ehrenberg), Domitz, Weidemeier, Kovkrak, D. Halilaj (65. Valle Pousa)

SC Bernburg: Schneider – Krüger, Hilmer (78. Heute), Schauer, Schmidt (50. Staat), Heitzmann, Fahland, Raeck, Strobach, Binkau (46. Lange), Lange

Tore: 0:1 Dustin Strobach (17.), 1:1 Drilon Halilaj (26.), 2:1 Nils Lange (38.), 3:1 Albert Halilaj (58.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Moritz Winter, David Kawitzke; Zuschauer: 102