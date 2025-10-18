Die SV Fortuna Magdeburg errang am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 48 Zuschauern einen klaren 3:1 (0:1)-Sieg gegen den SV Eintracht Emseloh.

Magdeburg/MTU. In einer überraschenden Kehrtwende hat die SV Fortuna Magdeburg nach einem deutlichen Rückstand den SV Eintracht Emseloh mit einem 3:1 (0:1) bezwungen.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Rostislav Senft für Emseloh traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor konnten die Magdeburger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Malte Domitz den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Unentschieden. Magdeburgs Arne Otto Gerstner konnte seinem Team in Minute 82 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Ali Maarouf (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 3:1 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV Eintracht Emseloh

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Rudolph, Riemann, Halilaj (54. Kovkrak), Gerstner, Pide (78. Bimenyimana), Steinbach (87. Weidemeier), Gerwien (37. Ehrenberg), Sturm (78. Maarouf), Kauka, Domitz

SV Eintracht Emseloh: Franke – Stache, Shevtsov, Bozhok, Cibulka, Schmidt (85. Vrba), Senft (63. Molochko), Aljindo, Polívka, Aljindo, Heimur

Tore: 0:1 Rostislav Senft (9.), 1:1 Malte Domitz (77.), 2:1 Arne Otto Gerstner (82.), 3:1 Ali Maarouf (90.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Daniel König, Nils Schäfer; Zuschauer: 48