Einen 2:1 (0:1)-Heimerfolg gegen den SV Dessau 05 heimste die SV Fortuna Magdeburg am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Magdeburg/MTU. Magdeburg – Dessau: Nachdem die SV Fortuna Magdeburg an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (0:1).

Max Erdmann (SV Dessau 05) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 36, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Dessau 05 kassierte einmal Gelb (61.). Das Gegentor konnten die Magdeburger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Fabian Karow den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 15.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 12

SV Fortuna Magdeburg Kopf an Kopf mit SV Dessau 05 – 1:1 in Minute 74

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg steckte zweimal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Am Ende der Partie sollte es der SV Fortuna Magdeburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Nils Lange den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Magdeburg sicherte (90.+2). In Spielminute 94 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV Dessau 05

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Domitz (84. Valle Pousa), Lange, Rudolph, Weidemeier (73. Halilaj), Ehrenberg (67. Gerwien), Maarouf (67. Rexhepi), Riemann, Kauka (64. Thon), Sturm, Karow

SV Dessau 05: Becker – Von Zansen, Pratsch, Schultz (39. Schmitkamp), Pälchen, Erdmann, Werthmann (58. Lübke), Barabasch, Zoblofsky, Biriuk, Baumgart

Tore: 0:1 Max Erdmann (36.), 1:1 Fabian Karow (74.), 2:1 Nils Lange (90.+2); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Marcus Peter, Maik Luca Gawantka; Zuschauer: 48