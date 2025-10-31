Am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga gelang der SV Fortuna Magdeburg ein 2:1 (1:1)-Heimsieg über den BSV Halle-Ammendorf.

Magdeburg/MTU. In einer unverhofften Kehrtwende hat die SV Fortuna Magdeburg nach einem deutlichen Rückstand den BSV Halle-Ammendorf mit einem 2:1 (1:1) bezwungen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Magdeburger (16., 20.). Es waren schon 30 Minuten des Spiels vergangen, als Laurenz Hoffmann für Halle-Ammendorf traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Fabian Karow (34.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

1:1 für SV Fortuna Magdeburg und BSV Halle-Ammendorf – Minute 34

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Benedikt Megel wurde für Malte Domitz eingesetzt und Patrick Thon für Phillip Leonard Rudolph. Auf der Gastseite räumten Dmytro Piven für Max Matthias Kowalski und Dominic Winkler für Lennart Klein den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In der 55. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Bleon Rexhepi den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Magdeburg sicherte (90.). In Spielminute 90 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – BSV Halle-Ammendorf

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Kauka, Ehrenberg, Karow (60. Kovkrak), Lange, Pide, Domitz (46. Megel), Steinbach (70. Rexhepi), Sturm (81. Bimenyimana), Rudolph (53. Thon), Riemann

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Englich, Hoffmann, Winkler (81. Klein), Dabel, Piven (46. Kowalski), Pannier, Schubert (85. Piontek), Hotopp, Niesel, Schmitz

Tore: 0:1 Laurenz Hoffmann (30.), 1:1 Fabian Karow (34.), 2:1 Bleon Rexhepi (90.); Zuschauer: 110