Magdeburg/MTU. Magdeburg – Halle-Ammendorf: Nachdem die SV Fortuna Magdeburg an diesem Freitag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und erkämpfte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (1:1).

Bevor das erste Tor fiel, vergab eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Magdeburger (16., 20.). Es waren schon 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Laurenz Hoffmann für Halle-Ammendorf traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Fabian Karow den Ball ins Netz (34.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

1:1 für SV Fortuna Magdeburg und BSV Halle-Ammendorf – 34. Minute

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Benedikt Megel kam rein für Malte Domitz und Patrick Thon für Phillip Leonard Rudolph. Auf der Gastseite sprangen Max Matthias Kowalski für Dmytro Piven und Lennart Klein für Dominic Winkler ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 55. Minute musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Die SV Fortuna Magdeburg kassierte noch einmal Gelb.

In der allerletzten Minute konnte Bleon Rexhepi (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Magdeburger Mannschaft erzielen (90.). In Spielminute 90 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – BSV Halle-Ammendorf

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Rudolph (53. Thon), Pide, Sturm (81. Bimenyimana), Karow (60. Kovkrak), Lange, Steinbach (70. Rexhepi), Ehrenberg, Kauka, Riemann, Domitz (46. Megel)

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Pannier, Schubert (85. Piontek), Hotopp, Schmitz, Piven (46. Kowalski), Dabel, Hoffmann, Winkler (81. Klein), Niesel, Englich

Tore: 0:1 Laurenz Hoffmann (30.), 1:1 Fabian Karow (34.), 2:1 Bleon Rexhepi (90.); Zuschauer: 110