Am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga glückte der SV Fortuna Magdeburg ein 2:1 (1:1)-Heimsieg über den BSV Halle-Ammendorf.

Magdeburg/MTU. Im Spiel zwischen Magdeburg und Halle-Ammendorf am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 2:1 (1:1)-Sieg für das Team aus Magdeburg.

Bevor das erste Tor fiel, zückte eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Magdeburger (16., 20.). Es waren schon 30 Minuten des Spiels vergangen, als Laurenz Hoffmann für Halle-Ammendorf traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Hallenser konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Fabian Karow der Torschütze (34.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

1:1 im Duell zwischen SV Fortuna Magdeburg und BSV Halle-Ammendorf – Minute 34

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Benedikt Megel wurde für Malte Domitz eingesetzt und Patrick Thon für Phillip Leonard Rudolph. Auf der Gastseite verließen Dmytro Piven für Max Matthias Kowalski und Dominic Winkler für Lennart Klein den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In der 55. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In der 90. Minute gelang es Bleon Rexhepi, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Magdeburger zu entscheiden (90.). In Spielminute 90 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – BSV Halle-Ammendorf

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Domitz (46. Megel), Lange, Rudolph (53. Thon), Steinbach (70. Rexhepi), Sturm (81. Bimenyimana), Karow (60. Kovkrak), Riemann, Pide, Kauka, Ehrenberg

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Hotopp, Schmitz, Niesel, Englich, Pannier, Winkler (81. Klein), Dabel, Hoffmann, Piven (46. Kowalski), Schubert (85. Piontek)

Tore: 0:1 Laurenz Hoffmann (30.), 1:1 Fabian Karow (34.), 2:1 Bleon Rexhepi (90.); Zuschauer: 110