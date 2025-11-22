weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Ergebnis 12. Spieltag: SV Fortuna Magdeburg sichert sich engen Triumph gegen SV Dessau 05 mit 2:1

Am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga glückte der SV Fortuna Magdeburg ein 2:1 (0:1)-Heimsieg über den SV Dessau 05.

Aktualisiert: 23.11.2025, 07:51

Magdeburg/MTU. Auf dem Stadion Schöppensteg Platz2 haben 48 Fußballfans am Samstag das Match zwischen der SV Fortuna Magdeburg und dem SV Dessau 05 verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 2:1 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Gäste (61.).

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 15.30 Uhr
  • Austragungsort: Magdeburg
  • Wettbewerb: Verbandsliga
  • Spieltag: 12

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV Dessau 05

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Weidemeier (73. Halilaj), Karow, Domitz (84. Valle Pousa), Kauka (64. Thon), Sturm, Maarouf (67. Rexhepi), Lange, Rudolph, Riemann, Ehrenberg (67. Gerwien)
SV Dessau 05: Becker – Werthmann (58. Lübke), Barabasch, Schultz (39. Schmitkamp), Biriuk, Pratsch, Pälchen, Zoblofsky, Baumgart, Von Zansen, Erdmann
; Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Marcus Peter, Maik Luca Gawantka; Zuschauer: 48