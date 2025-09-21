Der SV Fortuna Magdeburg gelang es am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den SC Bernburg mit 3:1 (2:1) zu besiegen. 102 Zuschauer waren live dabei.

Magdeburg/MTU. In einer schlagartigen Wende hat die SV Fortuna Magdeburg nach einem klaren Rückstand den SC Bernburg mit einem 3:1 (2:1) bezwungen.

Dustin Strobach (SC Bernburg) netzte 17 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Drilon Halilaj (26.) erzielt wurde.

SV Fortuna Magdeburg und SC Bernburg – 1:1 in Minute 26

Unentschieden. Magdeburgs Nils Lange konnte seinem Team in Minute 38 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

13 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Albert Halilaj (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (58.). Mit 3:1 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SC Bernburg

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Kovkrak, D. Halilaj (65. Valle Pousa), Gerstner (81. Sturm), Domitz, Kauka (81. Ehrenberg), Weidemeier, Lange, A. Halilaj (65. Steinbach), Pide, Megel

SC Bernburg: Schneider – Fahland, Schauer, Krüger, Strobach, Lange, Raeck, Binkau (46. Lange), Hilmer (78. Heute), Heitzmann, Schmidt (50. Staat)

Tore: 0:1 Dustin Strobach (17.), 1:1 Drilon Halilaj (26.), 2:1 Nils Lange (38.), 3:1 Albert Halilaj (58.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Moritz Winter, David Kawitzke; Zuschauer: 102