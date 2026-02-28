Für die SV Fortuna Magdeburg endete der 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den VfB 1906 Sangerhausen mit 1:2 (1:1).

Magdeburg/MTU. Die SV Fortuna Magdeburg und der VfB 1906 Sangerhausen haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 1:2 (1:1).

Gleich nach Anpfiff schoss Gustav Gängel das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (7.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Arne Otto Gerstner (21.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

13 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Kevin Husung (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Sangerhäuser Mannschaft erzielen (58.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – VfB 1906 Sangerhausen

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Gerstner, Weidemeier (69. Thon), Halilaj, Lange, Kauka, Rudolph, Domitz (79. Kovkrak), Schüler (46. Ehrenberg), Karow (46. Sturm), Valle Pousa (54. Pide)

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Wagenhaus, Gängel (76. Stöhr), Schäffner, Kern, Sonnenberg, Halle (46. Hennig), Weick, Husung, Hildebrandt, Schneider (90. Schulz)

Tore: 0:1 Gustav Gängel (7.), 1:1 Arne Otto Gerstner (21.), 1:2 Kevin Husung (58.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Marcel Theumer, Reinhard Franke; Zuschauer: 66