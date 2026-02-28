Für die SV Fortuna Magdeburg endete der 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den VfB 1906 Sangerhausen mit 1:2 (1:1).

Magdeburg/MTU. Die SV Fortuna Magdeburg und der VfB 1906 Sangerhausen haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 1:2 (1:1).

Gustav Gängel (VfB 1906 Sangerhausen) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Sangerhäuser konterten kurz darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Arne Otto Gerstner der Torschütze (21.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

1:1 Ausgleich im Spiel SV Fortuna Magdeburg gegen VfB 1906 Sangerhausen – 21. Minute

Das letzte Tor der Partie fiel 13 Minuten nach der Pause, als Kevin Husung den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Sangerhausen sicherte (58.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – VfB 1906 Sangerhausen

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Karow (46. Sturm), Valle Pousa (54. Pide), Rudolph, Kauka, Halilaj, Gerstner, Weidemeier (69. Thon), Lange, Domitz (79. Kovkrak), Schüler (46. Ehrenberg)

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Hildebrandt, Kern, Halle (46. Hennig), Gängel (76. Stöhr), Schäffner, Wagenhaus, Sonnenberg, Weick, Schneider (90. Schulz), Husung

Tore: 0:1 Gustav Gängel (7.), 1:1 Arne Otto Gerstner (21.), 1:2 Kevin Husung (58.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Marcel Theumer, Reinhard Franke; Zuschauer: 66