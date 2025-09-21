Kantersieg für den VfB Merseburg: Am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen den SV 1890 Westerhausen einfahren. Vor 89 Zuschauern gewann das Team 6:0 (4:0).

Merseburg/MTU. 6:0 (4:0) in Merseburg: Ganze sechs Bälle hat die Mannschaft von André Jentsch, der VfB Merseburg, am Sonntag im Tor der Besucher aus Westerhausen untergebracht.

Schon kurz nach Spielstart kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Danny Wagner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Tim Knerler (15.) erzielt wurde.

VfB Merseburg führt in Minute 15 mit 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Tom Bierschenk traf in Minute 21, Wagner in Minute 28 und Josua Felipe Frühauf in Minute 72. Spielstand 5:0 für den VfB Merseburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Nur fünf Minuten vor Schluss gelang es Eric Steven Nicodemus, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:0 zu erweitern (85.). In Spielminute 89 handelte sich der VfB Merseburg noch eine Gelbe Karte ein. Der VfB Merseburg hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SV 1890 Westerhausen

VfB Merseburg: Przigode – Taubert, Berndt, J. L. Wagner, Nicodemus, Arndt (27. Dähne), Bierschenk, Frühauf, D. Wagner (73. Erovic), Knerler, Korngiebel

SV 1890 Westerhausen: Rühr – Lehmann, Kale (46. Santana Lisboa), Masaka, Dantas Caldas, Pavlish, Stridde, Miranda Conceicao, Ribeiro De Oliveira (27. Brahmann), Masur (27. Rodrigues Lima Filho), Gönülcan

Tore: 1:0 Danny Wagner (8.), 2:0 Tim Knerler (15.), 3:0 Tom Bierschenk (21.), 4:0 Danny Wagner (28.), 5:0 Josua Felipe Frühauf (72.), 6:0 Eric Steven Nicodemus (85.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Halle); Assistenten: Christopher Große, Jens Rosenbaum; Zuschauer: 89