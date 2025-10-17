Am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich der VfB 1906 Sangerhausen vor 132 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den FSV Barleben 1911 e. V. freuen.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 132 Besuchern des Friesenstadions geboten. Die Sangerhäuser setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Barleben durch.

Es waren bereits 32 Minuten des Spiels vergangen, als Kevin-Eugenio Schäffner für Sangerhausen traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der FSV Barleben 1911 e. V. musste einmal Gelb hinnehmen (36.). Das zweite Tor konnten die Sangerhäuser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Mika Scholz den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

VfB 1906 Sangerhausen führt nach 53 Minuten 2:0

Nur kurz darauf gelang es Schäffner, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 auszubauen (56.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB 1906 Sangerhausen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FSV Barleben 1911 e. V. beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Sangerhäuser haben sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – FSV Barleben 1911 e. V.

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Worch, Kern, Weick, Schäffner, Schulz (76. Bühling), Sonnenberg, Husung, Scholz, Hildebrandt, Schneider (86. Bärwolf)

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Lohse, Priese, Magnus (65. Koch), Duda, Zander, Röhl, Laabs (65. Klajdi), Pung (74. Hamidovic), Wasylyk (76. Instenberg), Jespersen

Tore: 1:0 Kevin-Eugenio Schäffner (32.), 2:0 Mika Scholz (53.), 3:0 Kevin-Eugenio Schäffner (56.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Marcel Theumer, Oskar Schubert; Zuschauer: 132