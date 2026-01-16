Am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der VfB 1906 Sangerhausen vor 60 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen die SG Rot-Weiß Thalheim freuen.

VfB 1906 Sangerhausen erzielt einen Heimsieg gegen SG Rot-Weiß Thalheim mit 2:0

Sangerhausen/MTU. Die 60 Besucher des Friesenstadions haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser besiegten das Team aus Thalheim mit 2:0 (1:0) souverän.

Kevin-Eugenio Schäffner (VfB 1906 Sangerhausen) netzte nach 27 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 12

89. Minute: VfB 1906 Sangerhausen in Führung dank zwei Treffern von Kevin-Eugenio Schäffner – 2:0

In der 56. Minute musste der Schiedsrichter handeln. Die SG Rot-Weiß Thalheim musste einmal Gelb hinnehmen. Der VfB 1906 Sangerhausen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Stefan Kuhnert.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Schäffner (Sangerhausen) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 2:0 verließen die Sangerhäuser den Platz als Sieger. Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SG Rot-Weiß Thalheim

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Scholz (88. Halle), Schneider, Hildebrandt, Schulz (68. Lange), Olbricht, Worch (90. Reiber), Sonnenberg, Husung, Schäffner, Kern

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Lytvyn, Jalo, Kolomiiets, Sonco, Seniura, Gräbe-Schmelzer (60. Zawada), Schmökel, Sambu Cabral (60. Ndour), Moroz, May (60. Yaghobi)

Tore: 1:0 Kevin-Eugenio Schäffner (27.), 2:0 Kevin-Eugenio Schäffner (89.); Zuschauer: 60