Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 60 Besuchern des Friesenstadions geboten. Die Sangerhäuser waren den Gästen aus Thalheim mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 27 Minuten schoss Kevin-Eugenio Schäffner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 12

Doppelpack von Kevin-Eugenio Schäffner bringt VfB 1906 Sangerhausen 2:0 in Führung – 89. Minute

In der 56. Minute musste der Schiedsrichter handeln. Die SG Rot-Weiß Thalheim musste einmal Gelb hinnehmen. Der VfB 1906 Sangerhausen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Stefan Kuhnert.

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Schäffner, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu erweitern (89.). Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SG Rot-Weiß Thalheim

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Olbricht, Scholz (88. Halle), Schneider, Hildebrandt, Kern, Schäffner, Sonnenberg, Schulz (68. Lange), Worch (90. Reiber), Husung

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Sonco, Lytvyn, Kolomiiets, May (60. Yaghobi), Moroz, Schmökel, Seniura, Jalo, Gräbe-Schmelzer (60. Zawada), Sambu Cabral (60. Ndour)

Tore: 1:0 Kevin-Eugenio Schäffner (27.), 2:0 Kevin-Eugenio Schäffner (89.); Zuschauer: 60