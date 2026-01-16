Am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der VfB 1906 Sangerhausen vor 60 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen die SG Rot-Weiß Thalheim freuen.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 60 Besuchern des Friesenstadions geboten. Die Sangerhäuser waren den Gästen aus Thalheim mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Es waren schon 27 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Kevin-Eugenio Schäffner für Sangerhausen traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 12

Doppelpack von Kevin-Eugenio Schäffner bringt VfB 1906 Sangerhausen 2:0 in Führung – Minute 89

In der 56. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die SG Rot-Weiß Thalheim musste einmal Gelb hinnehmen. Der VfB 1906 Sangerhausen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Stefan Kuhnert.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Schäffner (Sangerhausen) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 2:0 verließen die Sangerhäuser den Platz als Sieger. Die Sangerhäuser haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SG Rot-Weiß Thalheim

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Sonnenberg, Scholz (88. Halle), Schäffner, Schulz (68. Lange), Olbricht, Kern, Hildebrandt, Husung, Schneider, Worch (90. Reiber)

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Kolomiiets, Jalo, Lytvyn, May (60. Yaghobi), Sambu Cabral (60. Ndour), Sonco, Seniura, Schmökel, Gräbe-Schmelzer (60. Zawada), Moroz

Tore: 1:0 Kevin-Eugenio Schäffner (27.), 2:0 Kevin-Eugenio Schäffner (89.); Zuschauer: 60