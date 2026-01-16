Am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der VfB 1906 Sangerhausen vor 60 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Rot-Weiß Thalheim freuen.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 60 Besuchern des Friesenstadions geboten. Die Sangerhäuser waren den Gästen aus Thalheim mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Es waren bereits 27 Minuten des Spiels vergangen, als Kevin-Eugenio Schäffner für Sangerhausen traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 12

Doppelpack von Kevin-Eugenio Schäffner bringt VfB 1906 Sangerhausen 2:0 in Führung – Minute 89

In der 56. Minute musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SG Rot-Weiß Thalheim musste einmal Gelb hinnehmen. Der VfB 1906 Sangerhausen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Stefan Kuhnert.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Schäffner den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (89.). Damit war der Erfolg der Sangerhäuser gesichert. Der VfB 1906 Sangerhausen hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SG Rot-Weiß Thalheim

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Husung, Kern, Olbricht, Worch (90. Reiber), Schneider, Scholz (88. Halle), Schulz (68. Lange), Schäffner, Sonnenberg, Hildebrandt

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Schmökel, Moroz, Seniura, Sonco, Gräbe-Schmelzer (60. Zawada), Jalo, Lytvyn, Sambu Cabral (60. Ndour), May (60. Yaghobi), Kolomiiets

Tore: 1:0 Kevin-Eugenio Schäffner (27.), 2:0 Kevin-Eugenio Schäffner (89.); Zuschauer: 60