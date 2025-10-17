Dem VfB 1906 Sangerhausen gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den FSV Barleben 1911 e. V. mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 132 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 132 Besuchern des Friesenstadions geboten. Die Sangerhäuser waren den Gästen aus Barleben mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Kevin-Eugenio Schäffner (VfB 1906 Sangerhausen) netzte nach 32 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der FSV Barleben 1911 e. V. musste einmal Gelb hinnehmen (36.). In der zweiten Halbzeit setzte Sangerhausen noch einen drauf: In Minute 53 wurde ein weiteres Tor durch Mika Scholz erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

VfB 1906 Sangerhausen liegt in Minute 53 2:0 vorn

Nach wenigen Momenten gelang es Schäffner, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu erweitern (56.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB 1906 Sangerhausen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FSV Barleben 1911 e. V. beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der VfB 1906 Sangerhausen hat sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – FSV Barleben 1911 e. V.

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Scholz, Husung, Schneider (86. Bärwolf), Worch, Weick, Schulz (76. Bühling), Hildebrandt, Schäffner, Sonnenberg, Kern

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Magnus (65. Koch), Duda, Lohse, Priese, Laabs (65. Klajdi), Pung (74. Hamidovic), Jespersen, Wasylyk (76. Instenberg), Zander, Röhl

Tore: 1:0 Kevin-Eugenio Schäffner (32.), 2:0 Mika Scholz (53.), 3:0 Kevin-Eugenio Schäffner (56.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Marcel Theumer, Oskar Schubert; Zuschauer: 132