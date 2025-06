Sangerhausen/MTU. Die 102 Besucher des Friesenstadions haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser besiegten die Gäste aus Haldensleber mit 3:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, vergab eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Sangerhäuser (17., 36.). Lenny Wagenhaus (VfB 1906 Sangerhausen) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 45, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Sangerhäuser legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Kevin-Eugenio Schäffner der Torschütze (54.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.05.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 31

54. Minute: VfB 1906 Sangerhausen mit 2:0 Vorsprung

In Minute 63 fiel das letzte Tor der Partie. 18 Minuten nach der Pause gelang es Gustav Gängel, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu festigen (63.). In Spielminute 84 handelte sich der Haldensleber SC noch eine Gelbe Karte ein. Der VfB 1906 Sangerhausen hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – Haldensleber SC

VfB 1906 Sangerhausen: Busch – Schulz, Schäffner, Gängel (65. Hennig), Kern, Wagenhaus (73. Hetke), Hildebrandt (88. Scholz), Weick (79. Stix), Husung, Sonnenberg, Olbricht

Haldensleber SC: Switala – Wille (84. Ebel), Grabenberg, Stadler, Von Ameln, Schunaew, Hevekerl (56. Hüttl), Mäde (65. Prokop), Ebel (84. Hebekerl), Thieke, Krüger (65. Winkelmann)

Tore: 1:0 Lenny Wagenhaus (45.), 2:0 Kevin-Eugenio Schäffner (54.), 3:0 Gustav Gängel (63.); Zuschauer: 102