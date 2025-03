Dem VfB 1906 Sangerhausen gelang es am 21. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den SV Dessau 05 mit 3:1 (2:1) zu besiegen. 111 Zuschauer waren live dabei.

Nach 15 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Kevin-Eugenio Schäffner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Max Erdmann den Ball ins Netz (19.).

Unentschieden. Sangerhausens Gabriel Edgar Schneider konnte seinem Team in Minute 42 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 21

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Bruno Weick den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (81.). Damit war der Triumph der Sangerhausener entschieden. In Spielminute 84 handelte sich der SV Dessau 05 noch eine Gelbe Karte ein. Die Sangerhausener sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Dessau 05

VfB 1906 Sangerhausen: Busch – Kern (87. Sonnenberg), Olbricht, Worch, Wagenhaus (60. Knopp), Schneider (67. Schulz), Gängel (68. Stöhr), Weick (85. Stix), Hildebrandt, Husung, Schäffner

SV Dessau 05: Ulubay – Pratsch, Schmitkamp (67. Lange), Stelmak, Erdmann, Barabasch, Mieth, Horvath (51. Baumgart), Schultz (72. Thomas), Werthmann, Sanneh (72. Anyamale)

Tore: 1:0 Kevin-Eugenio Schäffner (15.), 1:1 Max Erdmann (19.), 2:1 Gabriel Edgar Schneider (42.), 3:1 Bruno Weick (81.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Max Grünwoldt, Jannis Körner; Zuschauer: 111