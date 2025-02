Der VfB 1906 Sangerhausen hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Verbandsliga-Partie gegen den 1. FC Lok Stendal mit 1:3 (0:1).

Sangerhausen/MTU. Das Match zwischen Sangerhausen und Stendal ist mit einer deutlichen 1:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

In Minute 18 schoss Felix Kaschlaw das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Sangerhausener revanchieren: In Minute 58 wurde das Gegentor durch Kevin Husung erzielt.

58. Minute VfB 1906 Sangerhausen und 1. FC Lok Stendal im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Stendals Lukas Breda konnte seinem Team in Minute 81 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 19

Nach wenigen Momenten gelang es Rosario Schulze, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu erweitern (86.). In Spielminute 91 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein. Die Sangerhausener sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – 1. FC Lok Stendal

VfB 1906 Sangerhausen: Busch – Schneider, Olbricht (63. Kern), Hetke (43. Hennig), Sonnenberg (80. Gängel), Hildebrandt, Stöhr (38. Knopp), Husung, Schäffner, Stix (52. Weick), Schulz

1. FC Lok Stendal: Poser – Schleicher, Stark, Schaarschmidt (67. Schubert), Salge (85. Bubke), Kaschlaw, Schulze, Knoblich, Buschke, Pfeiffer (61. Breda), Mahrhold (87. Balliet)

Tore: 0:1 Felix Kaschlaw (18.), 1:1 Kevin Husung (58.), 1:2 Lukas Breda (81.), 1:3 Rosario Schulze (86.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Halle); Assistenten: Martin Lee Wolter, Jens Rosenbaum; Zuschauer: 115