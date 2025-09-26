Der VfB 1906 Sangerhausen hatte am Freitag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga-Partie gegen den VfB Merseburg mit 1:4 (0:2).

Sangerhausen/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Nowak Eric. Der Trainer von Sangerhausen musste seine Mannschaft bei einer 1:4 (0:2)-Niederlage gegen Merseburg beobachten.

Danny Wagner (VfB Merseburg) netzte nur sieben Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Merseburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 29 wurde das zweite Tor durch Tim Knerler erzielt.

Minute 29: VfB 1906 Sangerhausen mit 0:2 im Rückstand

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Tobias Berndt traf in Minute 67 und Josua Felipe Frühauf in Minute 70. Spielstand 4:0 für den VfB Merseburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Kevin-Eugenio Schäffner den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Sangerhausen erlangte (89.).

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – VfB Merseburg

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Schäffner, Bärwolf, Hennig (59. Lange), Sonnenberg, Schulz (78. Bühling), Scholz, Worch, Schneider (73. Halle), Gängel, Olbricht (73. Schütz)

VfB Merseburg: Przigode – Nicodemus, Erovic, Wagner, Knerler (46. Dähne), Bierschenk, Korngiebel, Berndt, Frühauf, Wagner, Taubert

Tore: 0:1 Danny Wagner (7.), 0:2 Tim Knerler (29.), 0:3 Tobias Berndt (67.), 0:4 Josua Felipe Frühauf (70.), 1:4 Kevin-Eugenio Schäffner (89.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Andreas Pak, Marco Uhlmann; Zuschauer: 83